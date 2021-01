Alejandro Tomassi asegura que fan le puso un "cuatro"

El actor Alejandro Tomassi expresó su molestia luego de que la prensa lo cuestionara por el supuesto romance con un joven tras darse a conocer un video en el que se le ve comiendo con un muchacho en el parque.

Tras interrogarlo sobre su estado civil durante su salida de Televisa San Ángel, el actor explicó: “Soltero, salió por ahí una cosa en un programa […] que al fin de cuentas es un chisme, salí con esta persona que es un seguidor que desde hace más de un año me dice ‘lo quiero conocer, se me hace muy buena persona, lo admiro como actor’, vino a México y le dije ‘sí, vamos a comer’, pero estaba todo cerrado, comimos en un parque, ¿y cuál era mi sorpresa?, que esta persona me puso un 4 para tener 5 minutos de fama, filmó todo y vendió la nota”.

Tomassi aseguró que no se quedó con las ganas y al enterarse de este incidente le reclamó al joven. “Le escribí y le dije hijo de tu tal por cual…”.

Sobre si era su tipo y por eso salió con él, Tomassi explicó: “yo soy muy amable, yo soy muy gentil con la gente, pero ya me di cuenta que uno no puede ser así. […] Lo mío fue una amabilidad con esta persona, que no la conozco a fondo, simplemente era un seguidor, que quería conocerme y me dijo ‘cúmplame mi sueño’, entonces tu dices ‘vamos a acceder’ […] ¿quién iba a saber que yo lo iba a recoger?... nada más él, entonces él armó el paparazzi, pero no lo conozco a ciencia cierta, ni sé quién es su familia, no sé nada”.

De la misma manera, el artista confesó que ya no tiene contacto con esta persona, pues la bloqueó en redes sociales. “Por supuesto, ya le dije sus mandarinas y lo mandé a freír sus mandarinas y le dije ‘¡qué poca abuela tienes!, porque yo confié en ti y resulta’. (Me dijo) ‘no, si yo hubiera querido fama desde cuando’. Le dije ‘¡ay mira!, ya conozco a la gente como tú’”.

El villano de las telenovelas recalcó que cuando tenga pareja será el primero en gritarlo a los cuatro vientos.

“Pero no hay nada absolutamente, ya les dije a todos los medios que el día que yo tenga una pareja, tendrá que ser una persona realmente especial y que se las voy a presentar y pasaré por las alfombras rojas con esta persona y se las presentaré con mucho cariño, ahorita no me interesa nada”, remató.