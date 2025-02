Ángela Aguilar se levantó de su asiento para no ver la actuación de Belinda en Premios Lo Nuestro: VIDEO

El pasado jueves 20 de febrero, se llevaron a cabo Los Premios Lo Nuestro en Miami ahí muchas estrellas de la música latina fueron galardonadas en distintas ternas, entre las nominadas estuvieron Belinda y Ángela Aguilar quienes protagonizaron un intenso momento. Y es que todos los ojos estaban puestos en amables cantantes pues querían darse cuenta de la actitud de cada una, puesto que ambas están ligadas a Nodal, una por ser considerada el amor de la vida del sonorense y la otra por ser su actual esposa.

Sin embargo, mucho dejó que desear la actitud de Ángela Aguilar, o por lo menos eso es lo que se ha estado diciendo en redes sociales, ya que ha salido a la luz un video en el que se ve a la esposa de Nodal salir casi corriendo para no ver la actuación de Belinda en Premios Lo Nuestro.

Ángela Aguilar se para para no ver a Belinda

La reacción de Ángela Aguilar durante la presentación de Belinda sorprendió a los asistentes y a los millones de seguidores que estaban atentos a cada detalle de la premiación. Mientras Beli comenzaba a interpretar "La Cuadrada", en colaboración con Tito Double P, la hija de Pepe Aguilar se levantó de su asiento en medio de la canción, generando rumores y comentarios en redes sociales.

Este gesto fue rápidamente captado en un video que se hizo viral, dejando en claro que no solo el público estaba atento a las premiaciones, sino también a las reacciones entre las artistas. En el video difundido en redes sociales, se observa a Ángela Aguilar levantándose de su lugar junto con su hermano Leonardo y el influencer Kunno.

Tras la actuación de Belinda, Ángela regresó a su lugar, y aunque este momento no pasó desapercibido, la premiación continuó con normalidad. Cabe destacar que no se conocieron detalles de un enfrentamiento directo entre ambas artistas, sin embargo, se ha rumoreado que Ángela Aguilar pidió no tener ningún tipo de contacto con la exprometida de su ahora esposo.

“Ganando como siempre”, Belinda derrota a Ángela en Premios Lo Nuestro

La categoría de "Mejor combinación femenina" fue una de las más comentadas en esta edición de los Premios Lo Nuestro, ya que tanto Ángela Aguilar como Belinda competían por el galardón. Finalmente, Belinda se convirtió en la ganadora de esta terna gracias a su colaboración con Kenia Os en la canción "JACKPOT".

Por su parte, Ángela Aguilar se quedó con las manos vacías, lo que añadió más tensión al ambiente entre las dos cantantes. Además, la joven intérprete también sufrió otra derrota cuando su prima, Majo Aguilar, fue galardonada como "Artista Femenina del Año de Música Mexicana", en una categoría en la que también competía.

