Cruz Martínez y Arturo Carmona suben el mismo comunicado tras la denuncia de Alicia Villarreal

La tarde del viernes 21 de febrero el nombre de la cantante, Alicia Villarreal, acaparó las portadas de los medios de la farándula después de que sus abogados compartieran un comunicado sobre el proceso legal que inició la artista contra su todavía esposo, Cruz Martínez, por el delito de violencia familiar.

En el mensaje compartido en las cuentas oficiales de Alicia Villarreal se informa que la intérprete de "Te aprovechas" interpuso una demanda contra Cruz Martínez, motivo por el que no podrá brindar ningún tipo de declaración pues las autoridades están investigando los hechos.

En otra parte del escrito los representantes legales de Alicia Villarreal aseguraron que la cantante está muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido en su denuncia contra el fundador de "Kumbia Kings" y "Los Super Reyes", quien hace un momento reapareció en su cuenta en Instagram.

Cruz Martínez y Arturo Carmona suben el mismo comunicado

Horas antes del comunicado de Alicia Villarreal, su exesposo, Arturo Carmona, reapareció en Instagram para subir un comunicado reaccionando a todo el escándalo que involucra a la cantante y a Cruz Martínez. El escrito también fue compartido por el productor musical que enfrenta una demanda por violencia.

En el mensaje el actor y conductor de televisión aseguró que las personas no pueden hablar de los "hechos" sin conocer la "gravedad" y "magnitud" de los mismos. Arturo Carmona invitó a las personas a no juzgar ni criticar a las personas solamente por no mostrar su apoyo ante el público.

"Nadie puede opinar, ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada, solo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo", se lee.

La publicación se volvió viral. Foto: Instagram/@mtzcruz

En otra parte del texto, Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal y padre de Melenie Carmona, aseguró que las acusaciones por violencia son "sumamente delicadas", por lo que no se pueden emitir comentarios a la ligera. Finalmente agradeció el respeto y cariño que han demostrado a lo largo de este proceso.

"Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera", relató.

Después de que el mensaje se volviera viral, Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, retomó el mensaje compartido por Arturo Carmona, generando más rumores sobre la postura que han tomado en el proceso legal que enfrenta la cantante contra su aún esposo. El productor subió este mensaje. Foto: Instagram/@mtzcruz

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Hace unos meses fue publicada una fotografía que mostraba a Cruz Martínez junto a otra mujer que no era su esposa, la cantante, Alicia Villarreal. Después la intérprete contó que se estaba divorciando y el fin de semana pasado sufrió una agresión física por lo que inició el proceso legal contra su esposo.

