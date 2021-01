Galilea Montijo sale en defensa de Paty Navidad y habla de su "enemistad" con Marisol González

Galilea Montijo pidió a los medios de comunicación que dejen de hablar de la actriz Patricia Navidad, ya que consideró que tiene la libertad de expresarse como lo desee.

Esto lo dijo con relación a las ideas que ha plasmado la también conductora en su cuenta de Twitter, lo cual llevó a la empresa a clausurar su cuenta de manera indefinida.

“No, no, yo nunca dije de Paty Navidad, ¡pobre mujer!, ¡ya déjenla en paz!, yo siempre he dicho que cada quien es libre de decir y de hacer lo que quiera".

Indicó además que la red social fue injusta con ella, pues hay otras cuentas que dan a conocer información errónea o tendenciosa sin que haya represalias en su contra.

"De parte de Twitter, que están cerrando esto porque a la gente se le malinforma, eso es otra cosa, lo que yo pienso, lo que yo creo, nada más digo que si Twitter (va a cerrar cuentas), pues sea parejo pa todos, porque circula mucha mala información en las redes sociales, no nomás a la pobre de Paty Navidad, si lo van a cerrar que sean parejos pa todos los que realmente están malinformando".

Al respecto de los rumores que la señalan que entre ella y su colega Marisol González hay una relación de odio, la estrella de televisión dijo que todo es un chisme.

De acuerdo con Montijo, Marisol y ella son cercanas, ya que han compartido el escenario en más de una ocasión y además se tratan desde hace ya varios años.

“Yo conozco a Marisol desde que iba acompañando a no recuerdo a quién en Vida TV, o sea imagínate desde dónde la conozco… y nada, lo que pasa es que probablemente es porque no nos toca mucho interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal".