Eduardo Yáñez confirma su regreso a las telenovelas mexicanas

El actor Eduardo Yáñez aseguró que no dejará de perseguir sueño de triunfar en Hollywood, sin embargo, pondrá en pausa ese proyecto, ya que participará en una nueva telenovela mexicana.

Señaló que a él le gusta tomar las oportunidades así como llegan, por tal motivo fue aceptó participar en la nueva versión de la telenovela “Mirada de Mujer”.

En una entrevista para el programa Hoy, adelantó que actuará con Mayrín Villanueva en esta nueva versión, por lo que se siente muy emocionado y será una buena forma para celebrar sus 40 años como actor.

“Yo nunca dejaré de tocar puertas ni tener esa actitud de yo soy… que me llamen si quieren o que me busquen, nel… o no, yo voy detrás, yo voy siempre persiguiendo lo que quiero”, dijo.