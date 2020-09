Cobra Kai: Estas son 10 curiosidades definitivas del spin off de Karate Kid

Pese al relativo éxito que tuvo la serie Cobra Kai desde la plataforma de YouTube Premium, la fama de la producción llegó cuando fue adquirida por Netflix y la lanzó a todo el mundo. Las curiosidades de esta historia son muchas, pues hila los acontecimientos de las cuatro cintas en las que se narraban las enseñanzas del señor Miyagui.

La plataforma de streaming ha confirmado que se realizará una tercera temporada que narrará los sucesos que continuarán con el universo que se originó con karate Kid en el año de 1984. Mientras la espera continúa, aquí hay algunas curiosidades sobre las aventuras de Daniel Larusso, Johnny Lawrence y sus estudiantes.

1. Más viejo, pero no más sabio

Noriyuki "Pat" Morita, quien interpretó al señor Miyagui en las primeras cuatro cintas de la saga de Karate Kid tenía 52 años de edad cuando encarnó al maestro de Daniel Larusso, mientras Ralph Macchio, quien hizo del estudiante, tenía 57 años de edad cuando Cobra Kai fue lanzada.

Son constantes las veces en la serie en las que Larusso acude a la memoria del maestro asiático para poder encontrar el camino adecuado, mientras que el profesor parecía tener todas las respuestas.

2. ¿Movimiento ilegal?

La patada con la que Daniel ganó el torneo en la primera película es considerada por Johnny Lawrence como ilegal, lo cual ha sacado a la luz un debate sobre si este movimiento estaba permitido o no. De acuerdo con el sensei Sergio Hernández en su blog Ryubukan Dojo, el estilo de la grulla, usado por el Miyagui dojo, se adaptó del karate llevado a Japón por un migrante Chino durante el siglo XX.

Como resultado, el especialista especuló que si se trataba de esta variante, el movimiento era legal. Además, los torneos de este tipo en California no penalizan las patadas en la cara, por lo que Daniel pudo haber ganado la competencia justamente, aunque aún queda una laguna en la que se especifica que los golpes en la cabeza pueden ser merecedores de una bandera roja, siempre y cuando así lo determinen los jueces y que el réferi había indicado antes de empezar la pelea que no debía haber golpes en la cara.

En pocas palabras: el debate continúa.

3. ¿Daniel era el malo?

A raíz de un episodio de How I Met Your Mother en el que se realiza una despedida de soltero a Barney Stinson, se comenzó con una teoría que indicaba que el verdadero villano de la película no era Johnny Lawrence, sino el mismo Daniel Larusso, por lo que aseguraba que el verdadero héroe era el personaje interpretado por William Zabka.

Años después, con el estreno de la primera temporada de Cobra Kai se pudo conocer la visión de Johnny, quien dio a conocer cómo Daniel solía interponerse entre él y su novia y además solía violentarlo sin ningún tipo de provocación.

4. Son expertos en el arte

La mayoría de los estudiantes del dojo Cobra Kai tienen experiencia en el karate como cinturones negros y algunos más son bailarines avanzados, lo cual facilitó la grabación de la serie.

5. Más adinerado

La casa en la que vive la familia Larusso es la misma que tenía la familia Welsh en la serie Beverly Hills 90210.

6. Franquicia renacida

Cobra Kai fue estrenada 24 años después de la cinta The Next Karate Kid, la cual fue estrenada en 1994 y que no contó con la partición de Macchio, pero sí de "Pat" Morita, quien entrenó a una adolescente que era acosada en la escuela y 29 años después de Karate Kid, la última película protagonizada por Larusso.

7. Miyagui sigue siendo un personaje

El quinto episodio de la serie está dedicado a la memoria de "Pat" Morita y su figura sigue siendo parte importante de la serie, ya sea por medio de recuerdos o por medio de símbolos, fotografías y locaciones que recuerdan al personaje, debido a que el actor murió el 24 de noviembre de 2005 después de padecer insuficiencia renal.

8. Amigos y rivales

Pese a que en la serie y en la película son rivales acérrimos y pocas veces soportan estar juntos, en la realidad William Zabka y Ralph Macchio son amigos desde que la primera cinta se convirtiera en un éxito. El primero de ellos asegura que se volvieron más cercanos después de la muerte de Morita.

9. Era una película en un inicio

En un principio se pensó en hacer una película de Cobra Kai, pero con la llegada de la cinta interpretado por Jaden Smith vieron que era inviable. A raíz de que YouTube declarara su intención de terminar con sus intenciones de continuar con sus series originales, la serie fue cancelada; sin embargo, Netflix compró los derechos, con lo cual se ha previsto que continúen las aventuras de estos personajes.

10. ¿Regresará Ali?

Durante toda la serie, Lawrence se la pasa hablando del cariño que siente por Ali, personaje interpretado por Elizabeth Shue, pese a esto, no se ha mostrado nada de ella más que un par de escenas en las que se muestra qué ocurrió con ella. Esto ha sido suficiente como para desatar los rumores de su regreso a la franquicia.

Inclusive, Ralph Macchio ha mencionado en entrevista que no la ha visto en mucho tiempo, pero que pronto podría volver a verla, por lo que se espera que esté presente en la tercera temporada.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

GDM

¿Te gustó este contenido?