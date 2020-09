Así es como Luis Miguel coqueteaba por teléfono con Mariah Carey: VIDEO

Luis Miguel siempre ha sido muy hermético en cuanto a sus relaciones personales y romances, muy pocas veces el cantante ha dado alguna declaración sobre la mujer de la que está enamorado.

No ha sido hasta ahora en la serie basada en su vida, es que se ha sabido un poco de las mujeres que robaron su corazón, sin embargo, en todos estos años han habido dos féminas de las que no pudo negar estar locamente enamorado.

Una de ellas es Aracely Arámbula con quien posó en diversas publicaciones aceptando su romance y presentando a sus hijos (Miguel y Daniel) y la otra es Mariah Carey de quien estuvo enamorado muchos años antes que de la mexicana.

Recientemente, el periodista Jorge Poza dio a conocer en su espacio radiofónico una grabación en la que se escucha a la intérprete de “Without You” en una plática con su entonces pareja Luis Miguel.

En aquella plática Mariah, le pide a “El Sol de México” que le hable en español pues se escucha más sexy cuando habla en su idioma natal.

“MC:Hola, ¿podrías decir más cosas en español?

LM: Ok, have a nice day”

MC: in spanish. Quiero escucharte decirlo en español, es sexy.

LM: (risas) Ten una bonita noche, un beso cariñoso, cuídense”.

MC: yeah that was cool, me encanta cuando habla español”.