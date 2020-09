¿Sí habrá regreso de RBD? Christopher Uckerman y Christian Chavez lo aclaran

El proyecto musical “RBD” es sin duda un antes y un después en la carrera de los integrantes de esta agrupación pues ser parte de este grupo les cambió la vida a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Alnfonso Herrera y Christopher Uckerman.

Hoy, a 16 años del lanzamiento de RBD, podrás escuchar todas las canciones de este fenómeno musical a través de Spotify, sin embargo esto no es lo único que los exintegrantes de esta banda tienen preparado para sus fanáticos.

Estos son los actores de "Rebelde" que ya fallecieron y no lo sabías: FOTOS

Los rumores de un posible regreso de RBD a los escenarios cada vez toma más fuerza y es que son justamente algunos de los exintegrantes de este proyecto quienes han dado a conocer que se acerca una gran noticia para todos sus fanáticos pues “sus plegarias han sido escuchadas”.

Incluso Christian Chávez invitó a todos sus seguidores a que se registraran en una nueva página para que estén al pendiente de las nuevas noticias.

“Yo ya les dije que vayan a la página de RB2 y regístrense porque es muy importante que se registren ahí para la sorpresa que se estará dando dentro de alrededor de un mes. Van a saber. Es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción, tenemos que esperar un poquito más, pero les digo que sus plegarias han sido escuchadas, su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo (…) Regresa la música, pero no solamente regresa la música, ya después les daremos una sorpresa” reveló Christian