Guerreros 2020: ¿Por qué se odian Macky y Ferka? Te contamos toda la VERDAD

Macky es una de las atletas que compite en Guerreros 2020 pero a pesar de que es la capitana del equipo de Cobras, la mujer no es querida por el público que sigue dicho reality show pues ya son varias las semanas que se convierte en tendencia en redes sociales con comentarios nada positivos y que incluso piden su salida.

Pero sin duda lo que ha dejado más mal parada a la excompetidora de Exatlón México es la forma en la que se burló y corrió a Ferka el día que “la mamá leona” perdió su permanencia en Guerreros 2020.

Pese a esto, Ferka le envió un mensaje contundente a la capitana de las cobras mientras esto sucedía, Macky entre risas y saltos de felicidad le gritó a la novia de Christian Estrada el siguiente mensaje:

“¿Qué haces aquí? Termina de irte”, dijo Macky a modo de burla

Ferka y Macky rivalidad ¿deportiva?

La tensión entre ambas competidoras se hizo más visible cuando Macky acusó falsamente a Nicola de haberla empujado pues, Ferka salió a defender a su compañero del equipo Leones asegurando que el papel de víctima de Macky ya se le había salido de las manos.

Desde ese momento los encontronazos en los circuitos entre Ferka y Macky eran muy notorios, incluso la exparticipante de Exatlón pidió un duelo a muerte con la novia de Christian Estrada.

La verdadera razón de su odio

Pese a estas situaciones, no se había dicho nada de el por que estas dos guapas mujeres no se caen nada bien, hasta hace unos días que el periodista Gerardo Escareño recordó un video en el que Macky dice sentirse atraída por Christian Estrada, por lo que este sería el verdadero motivo por el que las mujeres no se soportan.

Pues como ya es conocido, Christian Estrada y Ferka mantienen un romance desde hace un par de meses, en el video mencionado anteriormente, Macky asegura que le encanta.

“Yo no sabía que Christian venía de Estados Unidos, entonces le dije: ‘¿haber puedo escucharte hablar todo gringo y así?’ y de la nada saca su acento todo perfecto y sexy y hermoso, y le dije: ‘wey deja de hablar en este momento por que me estas encantando’”.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

