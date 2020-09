Armando Manzanero organiza una noche bohemia entre amigos; se reúnen tres generaciones

El compositor Armando Manzanero organiza una noche bohemia sin egos y en la que reúne tres generaciones, ya que también participan los intérpretes Alex Lora y Aleks Syntek. Una velada con la que espera llegar a las familias mexicanas, quienes disfrutarán también de las anécdotas e historias que contarán.

“En la música todo es especial, ya no hay egos, porque el señor que sale al escenario, no sabe qué va a cantar, ni cómo será el diálogo, pero será una experiencia en donde los tres sacaremos lo mejor que tenemos”, afirmó el maestro Manzanero en entrevista con El Heraldo de México.

El concierto será el próximo 4 de septiembre a las 20:30 horas y lleva por nombre Noches de Bohemia, una producción de Roberto Cantoral Zucchi y aunque cada uno estará desde sus estudios, para mantener la sana distancia por la pandemia, el compositor detalló que será una convivencia única, porque la amistad que tiene con sus colegas hará que tengan una conversación amena que el público disfrutará de principio a fin.

Para Manzanero, la música es un aliado del ser humano y en esta época de crisis, las melodías están jugando el mejor papel, al acompañar a la gente emocional y mentalmente en este encierro. Una situación que no había vivido en sus 70 años de carrera.

“Tengo 86 años, he tenido las siete vidas de un gato y he visto tantas cosas. Viví lo de la influenza cuando estaba en pleno apogeo de la gira Manzanero y sus mujeres y se canceló, pero no fue por tanto tiempo, ni tan grande, ahora no sabemos ni cuándo va a terminar. Me siento descontrolado en mi carrera y como persona, siento un descontrol terrible”, comentó el intérprete de “Contigo aprendí”.