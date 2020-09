Niurka llama “Perra” a Monserrat Oliver y explica las razones por las que la corrieron de un programa

Luego de que trascendió una pelea entre Niurka Marcos y Monserrat Oliver es la misma “Mujer Escándalo” quien a través de sus redes sociales confirmó que la presentadora de Mojoe la corrió de su programa.

Fiel a su estilo, Niurka Marcos aunque sonrió durante el video que compartió en TikTok e Instagram, la mujer mencionó unas duras palabras dirigidas a Monserrat, pues aseguró que la conductora pertenecía al “club de las mustias”.

“A ver Montserrat vámonos por partes, mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú me dijiste: 'Niurka ya vete' y me fui. Me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir, te vi, pero te ignoré. La pregunta es, ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de gratis para ayudarte a subir el rating?, tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo, no puedes venir a bailar a casa del trompo, ese saco te queda grande amiga, (ríe), recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o a tu producción, ojo, el grave error fue subestimarme. Y no te preocupes no es primera vez que me corren de un lugar, no te sientas tan importante, no es para tanto, ¡perra!”. Dijo Niurka en su video