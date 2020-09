¿Jenni Rivera sigue viva? La Diva de la Banda podría estar secuestrada NUEVA VERSIÓN

Desde la muerte de Jenni Rivera aquel 09 de diciembre de 2012, las especulaciones sobre que la cantante ha estado fingiendo su muerte en todo este tiempo no se han hecho esperar, incluso las versiones sobre que “La diva de la Banda” ahora era una youtuber de cocina o un testigo protegido del FBI fueron las más sonadas.

Ahora, el periodista Jorge Carbajal entrevistó a la “Tía Pita”, tía de Jenni Rivera y quien era muy cercana a la cantante pues recientemente Lupita Saavedra publicó un video en su canal de Youtube en el que daba una esperanza sobre que la intérprete de “Inolvidable” estuviera con vida.

El video publicado por Pita se titula: “Jenni viva???” En este video la tía de la cantante cuenta sobre el acercamiento que tuvo con una persona “muy allegada” quien le dijo que Jenni podría estar escondida en un lugar.

Dicho mensaje, Pira lo recibió a las 4:47 de la mañana a través de messenger, en dicho recado decía lo siguiente:

“Pita creo que necesitas saber algo muy importante, ahí tu sabrás si hablas con alguien del tema o lo publicas...Es seguro que Jenni está viva, alguien muy cercano me lo dijo, lo que está pasando últimamente, ella se tuvo que esconder a fuerzas pues tenía muchas broncas con ciertas personas, investigalo, pregunta tú sabes con quien debes de hacerlo, pregúntalo, investigalo ya, ella no podrá negarlo pues ya “alguien” se encargó de sacar la verdad, después platicaremos más sobre toda esta gran mentira, te mando todo mi cariño”

Tras la publicación de este video, el periodista Jorge Carbajal entrevistó a la “Tía Pita” quien aprovechó el espacio para revelar que aunque estaba consciente de la muerte de Jenni ya que ella vio fotografías de los restos de la cantante, aún así tenía la esperanza de que fuera cierto.

Sin embargo, Pita confesó a Jorge y a Philip que todo se había tratado de una mala broma que le jugaron para lastimarla pues Jenni está muerta, ante esto Carbajal cuestionó a Saavedra sobre sí Jenni en vida recibió amenazas que la hubieran orillado a fingir su muerte.

“La amenazaron mucho, sí, ella nos confió a muchas personas muy cercanas, claro que sí hubo muchas amenazas [...] Es que ella era muy macha, no le tenía miedo a nada, pero con todo esto que sucedió de que me mandaron el mensaje y hable con esa persona dije yo ‘bueno por sus hijos, por su nieta, ella claro que se esconde, claro que lo hubiera hecho’”.mencionó Pita

Luego de confirmar que Jenni Rivera está muerta, Pita reveló que ella está segura que el accidente en el que perdió la vida “La Diva de la banda” no fue una casualidad, sin embargo no quiso ahondar en detalles ya que asegura que es un tema muy delicado.

Así mismo Philp aprovechó para cuestionar si el capo conocido como “La Barbie” había sido el responsable de la muerte de Jenni como se ha asegurado en varios medios de comunicación, a lo que la tía de la cantante aseguró que no.

“¿De la ‘Barbie’ no, nada que ver, eso no fue cierto, eso sí puedo decirlo y gritarlo, no, nada que ver”, aseguró Pita Saavedra