Entrega de los Premios EMMY 2020 a domicilio por pandemia

Con cámaras en más de 140 lugares distintos, se realizó la ceremonia número 72 de los premios Emmy de manera virtual para reconocer lo mejor de la televisión norteamericana, donde las bromas del anfitrión Jimmy Kimmel, discursos políticos y de inclusión, looks espectaculares y pruebas COVID-19 no faltaron. Además cada ganador recibió su premio al instante, ya que un equipo de personas lo llevó a domicilio, portando un traje especial o en cajas.

En punto de las 19:00 horas, las luces del Staples Center se encendieron y dieron la bienvenida a Kimmel, quien gracias a los trucos de las cámaras, parecía que el recinto estaba lleno, pero las tomas del público que respondía a sus peculiares comentarios fueron rescatados de otras ceremonias.

“Bienvenidos a los pandEMMYS, gracias por arriesgar todo para estar aquí, cuando la gran pregunta es por qué tener una premiación en medio de la pandemia, por qué lo hacemos, qué estoy haciendo aquí… puede parecer frívolo e innecesario… y claro que no van a parar el COVID-19, ni apagará los incendios, pero necesitamos diversión, porque este fue un año de desastres, hemos sido puestos en cuarentena y nos encontramos con una vieja amiga, la televisión, la cual siempre está ahí para todos”, dijo Kimmel entre su discurso.

El anfitrión cambió las butacas y el frente del escenario, para pasar a un tipo foro donde en una pantalla gigante estaban todos los nominados, como si fuera una transmisión de zoom. Pero Jimmy no estuvo completamente solo, algunos de los nominados estuvieron en el escenario presentando las categorías, entre ellas Jennifer Aniston y Tracee Ellis Ross, quienes les siguieron las bromas al anfitrión, incluso la protagonista de “The Morning Show”, tuvo que apagar el fuego que Kimmel provocó para desinfectar el sobre que contenía el nombre de la ganadora a Mejor Actriz de Comedia, el cual fue para Catherine O'hara por “Schitt's Creek”.

O´hara fue la primera en recibir el galardón de manos de una mujer que lució el traje especial para evitar el contagio del coronavirus, el cual era como un smoking de materiales seguros, creado y diseñado por la diseñadora de vestuario Katja Cahill y el productor ejecutivo Guy Carrington.

También se contó con la presencia de un maestro, repartidor, granjero, conductor y médicos, en representación de los otros héroes de la pandemia, quienes mencionaron algunas categorías. Y ante la poca presencia de talento en el recinto, Randall Park apareció con una alpaca para presentar Mejor Guion de Miniserie.

En la categoría de comedia, los siete premios principales los obtuvo la sexta temporada de la serie canadiense “Schitt's Creek”, creada por Daniel Levy, él y Annie Murphy, quien ganó Mejor Actriz de Reparto, invitaron a los espectadores a votar en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Todos los nominados de esta serie estaban reunidos en un salón de fiestas, por lo que lucían ropa de gala, algunos de sus colegas de las series contrincantes, estaban desde las salas o estudios de sus casas, con ropa casual y algunos hasta con jeans, acompañados de sus familias.

En la sección de miniserie o película para televisión, la favorita fue “Watchmen”, al ganar en cuatro categorías: Actriz, Actor de Reparto, Guion y Miniserie. “Un poco ortodoxa” se llevó el premio a Mejor Dirección.

El actor Anthony Anderson mencionó que esta ceremonia iba hacer histórica, porque era la primera vez que había muchos nominados negros, pero sabe que es mejor mantener la sana distancia para proteger a todos: “Este sería el Emmy más negro de la historia, pero debido al COVID-19 no pudismo ni entrar al edificio. No tienen idea de lo que hubiera sido esta gala, seguro hubiéramos tenido grandes discursos, citando a los grandes poetas, pero en vez de toda esa energía sexy, estoy solo en una habitacion verde esterilizada tratando de no estornudar, pero todavia soy soporte de todos los negros, las historias negras importan”, dijo y junto a Kimmel gritó Black Lives Matter.

Momentos después, Tyler Perry recibió el Governors Awards por su trabajo como escritor, director y productor, que ha abierto varias puertas para la comunidad afroamericana, pero dando espacio en sus proyectos a la diversidad. Con un emotivo discurso donde recordó una vieja manta de colores que su abuela le dio cuando se fue de su casa, mencionó lo importante que es ser incluyentes.

Zendaya se convirtió en la actriz más joven en recibir un Emmy por su trabajo en la serie “Euphoria”, de HBO, con sólo 24 años, haciendo historia este 2020. La también cantante recibió el premio en una habitación, en compañía de su equipo y familia, a quienes agradeció por el apoyo que le dieron.

“Succession” fue la favorita como serie dramática, al llevarse Mejor Actor, Guion y Dirección.

LISTA COMPLETA DE GANADORES:

Mejor Actriz de Comedia: Catherine O'hara por “Schitt's Creek”.

Mejor Actor de Comedia: Eugene Levy por “Schitt's Creek”.

Mejor Guion de Comedia: Daniel Levy por “Schitt's Creek”.

Mejor Dirección de Comedia: Andrew Cividino y Daniel Levy por “Schitt's Creek”.

Mejor Actor de Reparto en una Comedia: Daniel Levy por “Schitt's Creek”.

Mejor Actriz de Reparto en una Comedia: Annie Murphy por “Schitt's Creek”.

Mejor Serie de Comedia: “Schitt's Creek”.

Mejor Top Show:John Oliver por “Last Week Tonight With”.

Mejor Actriz de Miniserie: Regina King por “Watchmen”.

Mejor Actor de Miniserie o película: Mark Ruffalo por “I Know This Much Is True”.

Mejor Guion de Miniserie: Cord Jefferson y Damon Lindelof por “Watchmen”.

Mejor Dirección de Miniserie: María Schrader por “Un poco Ortodoxa”.

Mejor Actor de Reparto de Miniserie: Yahya Abdul-Mateen II por “Watchmen”.

Mejor Actriz de Reparto de Miniserie: Uzo Aduba por “Mrs. America”.

Mejor Miniserie: “Watchmen”.

Mejor Reality Show: “Rupaul's drag race”.

Mejor Actor de Drama: Jeremy Strong por “Succession”.

Mejor Actriz de Drama: Zendaya por “Euphoria”.

Mejor Guion de Drama: Jesse Armstrong por “Succession”.

Mejor Dirección de Drama: Andrij Parekh por “Succession”.

Mejor Actor de Reparto en Drama: Billy Crudup por “The Morning Show”.

Mejor Actriz de Reparto en Drama: Jullia Garner por “Ozark”.

