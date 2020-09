Netflix: Razones para ver Enola Holmes, la nueva película de Millie Bobby Brown

Enola Holmes, la cinta que será estrenada en Netlfix y estará basado en la obra literaria homónima escrita por Nancy Springer se estrenará el próximo miércoles a través de la plataforma de streaming.

Esta cinta es protagonizada por Millie Bobby Brown, quien tiene 16 años de edad y participa como productora. Esta es la segunda película en la que la joven interpreta algún papel, aunque Godzilla vs Kong, su tercer clip se estrenará en 2021 y se ha confirmado su participación en la producción The Thing About Jellyfish que todavía no ha comenzado a filmarse.

La carrera de la protagonista de Stranger Things está lejos de terminar; sin embargo, los ojos de la crítica están puestos sobre Enola Holmes, sobre la cual hay varios motivos para verla.

Reparto

Además de contar con la participación de Millie, en la cinta harán aparición Helena Bonham Carter, Sam Claflin y Henry Cavill. Todos ellos son actores reconocidos que han participado en todo tipo de ficciones y podrían hacer un papel decoroso en la cinta.

Historia

La inclusión de Sherlock Holmes es un aliciente para los amantes del mundo escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Al ser una historia basada en los personajes y en las ideas del autor es garantía de suspenso y una trama que retará a la mente de los espectadores. Sin embargo, resalta también las entrevistas hechas por Cavill, quien asegura que esta versión del investigador será muy diferente a la acostumbrada.

Empoderamiento

Al tener un personaje femenino como protagonista desde el origen de la obra muestra a Enola como una mujer fuerte que afronta los retos de la vida mientras se transforma en el ejemplo para niñas y adolescentes.

Cuarta pared

Durante el trailer se ve el momento en el que Enola rompe la cuarta pared. En el caso de que este elemento se rescate en el audiovisual final, el público tendrá como resultado un personaje empático que hace uso de un recurso que gustó tanto a los fans de Deadpool, Lobo de Wall Street, El Club de la Pelea, Amelie, entre otras.

Millie

El carisma en escena de la actriz es innegable, desde su participación en Stranger Things se supo ganar al público, situación que se prevé también alcance con esta película.

