Guerreros 2020: Eduardo Capetillo Jr. denuncia que competidores del reality golpearon a su primo

Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, denunció a un grupo de personas quienes presuntamente habrían agredido a su primo Raúl Díaz durante una pelea ocurrida al interior de un centro comercial localizado al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con Capetillo Gaytán su primo fue víctima de una golpiza cuando su primo se encontraba en un restaurante del comercial Artz Pedregal y entre los responsables presuntamente se encontrarían algunos de los participantes del reality show Guerreros 2020.

Raúl Díaz asistió a un programa de espectáculos, acompañado de su prometida Diana Cedeño, para denunciar la agresión, esto como parte del proceso que sigue para exigir justicia y dar a conocer los nombres de quienes lo golpearon.

Díaz reveló nombres de los implicados en la agresión

Fue en el programa De Primera Mano a donde Raúl Díaz acudió para exponer su versión de los hechos, durante la entrevista reveló los nombres de algunos implicados :

“Le llaman Said P, es un reguetonero, a mí en las redes sociales me mandan y me dicen ‘este fue el tipo que te pegó’, yo lo identifico porque me acuerdo de su rostro,” expuso el joven.

Raúl Díaz explicó que en el momento de la pelea, su prometida intentó detenerlo: “En el momento de la golpiza Diana intenta protegerme, estamos dando vueltas mientras nos están agarrando a patadas a los dos, mientras este señor saca de una bolsita pegada a su cuerpo un arma y menciona ‘calla a tu perra o la mato’”, refirió.

Requerirá cirugía debido a la gravedad de las lesiones

El primo de Eduardo Capetillo Jr., también aseguró haber identificado a Brandon Castañeda entre los agresores: “Reconozco a alguien que se llama Brandon Castañeda que también me estuvo pegando, dentro de mi declaración también menciono a Agustín Fernández que se encontraba en la mesa, desconozco si él también me pegó, yo no tuve oportunidad de ver quién por eso lo que pedimos es que se muestren los videos para dar con los responsables”, declaró en la transmisión del programa de televisión.

De acuerdo con Raúl Díaz la pelea inició en la mesa de al lado, sin embargo al intentar alejarse, estos personajes se fueron contra él: “Yo no me pelee con nadie, nosotros estábamos 9:30 de la noche tomamos una copa de vino, estábamos por pagar la cuenta cuando empiezo a escuchar de mi lado izquierdo que empieza un pleito y aunque me quedo viendo no sabía ni quién era, cuando volteo y veo el problema mi reacción fue hacerme para atrás y levantarme,” señaló.

Fue en ese momento en que lo comienzan a agredir “y directamente un joven llega y me golpea a la cara. En la mesa había aproximadamente 20 personas y los que se fueron encima de nosotros fueron 10 personas”, detalló. Los golpes que propinaron a Díaz le dejaron severas lesiones en el cuerpo y requerirá de una cirugía ocular.

“Tengo una fractura en la parte interna, en el glóbulo ocular, el riesgo es que mi ojo se puede hundir o se puede desplazar de su lugar”, concluyó el joven durante su participación en el programa.

