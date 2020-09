Chetes, Jenny Ball e Iskander encabezan Latimos: un festival que apoyará comunidades en pobreza

Chetes, Alex Ferreira, Jenny Ball y Marissa Mur son solo algunos de los más de 20 artistas que con su música se suman a Latimos, un festival virtual de acción social organizado por TECHO, para llevar agua a asentamientos en situación de pobreza para que puedan mitigar los efectos del COVID-19. El concierto será los días 16, 17 (día internacional por la erradicación de la pobreza) y 18 de octubre a partir de las 6:30 PM. Las entradas se pueden adquirir en aquí.

Chetes, Alex Ferreira, Daniel, Me Estás Matando, Jenny Ball (Jenny and the Mexicats), Iskander, Marissa Mur, Loli Molina, Pablo Dazán, Costa de Ámbar, Mando, Typow, La Lá, Adrián Bello, Miguel Inzunza, Naïa Valdez, Lucasso, María Centeno, Micaela Salaverry, Vera Pedro, Vivir Quintana, Bobui, Makenna, Sonido San Francisco, Railrod, Elara ft. Andy Sola, Michel Díaz, Huillo y VILO estarán presentes en Latimos.

El concierto virtual, que cuenta con El Heraldo de México, TV Azteca y Zoé Water como media partners, se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre de 6:30 a 9:30 PM y con la compra del boleto se podrá acceder durante los tres días a la sala virtual del concierto. Lo recaudado será destinado para instalar sistemas de captación de agua de lluvia en comunidades en situación de pobreza, para que sus pobladores puedan contar con este líquido vital para lavarse las manos y para mitigar los efectos de la actual pandemia.

Cartel Latimos

Mientras que la OMS recomienda lavarse las manos con frecuencia como medida de prevención ante el COVID-19, 1 de cada 3 mexicanos/as no tienen acceso al agua dentro de su casa (Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 2018); y menos de manera regular, salubre y asequible.

A raíz de la pandemia, TECHO activó un plan de emergencia para instalar sistemas de captación de agua de lluvia para que familias de comunidades de siete estados de la República puedan lavarse las manos. Al momento, llevan instalados 94 sistemas y la meta de Latimos son 25 más. También entregaron más de 4000 despensas para familias en situación de pobreza.

Los fondos recaudados también serán destinados para diferentes organizaciones de la sociedad civil que están llevando a cabo acciones para mitigar los efectos de la pandemia y que han decidido sumarse a Latimos.

Impacto:

La instalación de los sistemas de agua permite a las familias acceder a más de 90 litros diarios por familia. Esto aporta a la higiene de las familias durante la emergencia sanitaria, además de un ahorro promedio de $4,000.00 MXN anuales en costos de acceso al agua.

Las entradas se pueden adquirir en aquí y tienen un costo de 180 pesos.

Por: Redacción El Heraldo de México

mjsc

