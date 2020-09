Alicia Machado envía CONTUNDENTE mensaje a Ninel Conde sobre su novio, ¿qué dijo?

Ninel Conde en las últimas semanas se ha visto envuelta en escándalos, desde su presencia en una conferencia del Presidente de México solicitando apoyo para que pudiera ver a su hijo, hasta lo más reciente que involucra la mala reputación de su actual pareja sentimental Larry Ramos.

Ahora es Alicia Machado quien le manda un consejo a “La Bombón asesino” pues la exmiss universo asegura que la actual pareja de Ninel no es un hombre para andar presumiendo por todo el mundo debido a las acusaciones que tiene en su contra.

“Te envió todo mi cariño y todo mi amor, pero en la vida hay que aprender a comer callado, usted cómase lo que quiera, pero calladita la boca. Nadie tiene porque enterarse”, dijo Machado

Tras estas declaraciones, un compañero de Alicia Machado le dio réplica, asegurando que sí Larry Ramos era la pareja oficial de Ninel, no tenía porqué ser un secreto para nadie.

Sin embargo, Machado dijo que al ser mujeres que se dedican al espectáculo, muchas personas se acercan a ellas y pueden dañar su reputación es por eso que cada que conocen a alguien nuevo deben conocerlo bien y hasta buscar en google lo que se dice de esa persona.

“Hay que googlear a la gente antes de meterse con alguien o hacerlo público”,dijo Alicia

Lo que se dice de Larry Ramos

De acuerdo al programa Chisme No Like, el presentador Javier Ceriani reveló que el ahora novio de Ninel Conde utiliza fotografías íntimas de sus parejas que él mismo toma, para alardear con sus socios.

“Cuidado Ninel, sacaba fotos y grababa a sus citas sexuales, es un enfermote. Tenemos pruebas de emails donde luce las bubis que se comía a sus socios”, dijo Ceriani

Además tanto Ceriani como Elisa Beristain mostraron pruebas de una de las demandas que acusan a Larry Ramos de enriquecimiento ilícito e incumplimiento de contrato, ésta fue interpuesta nada más y nada menos que por la cantante Alejandra Guzmán y otras personas más.

Por otra parte, el conductor de Chisme No Like aseguró que la “Bombón Asesino” le fue infiel al padre de su hijo Emmanuel a quien no ve desde hace algunos meses, con este hombre quien es mucho más joven que ella.

“Ninel estaba con Larry Ramos y con Giovanni Medina al mismo tiempo” aseguró Ceriani

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

bmz

