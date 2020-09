¿La mamá de Luis Miguel esta viva? Investigación podría indicar su paradero

View this post on Instagram

La misteriosa desapariciu00f3n de la madre de Luis Miguel: las hipu00f3tesis mu00e1s increu00edbles sobre el destino de Marcela Basteri Hace casi 32 au00f1os que viaju00f3 a Madrid y nunca se supo mu00e1s de ella. Desde entonces, corren escabrosas versiones sobre las posibles circunstancias en las que pudo haber muerto la mamu00e1 de El Sol mexicano Luisito Rey y Marcela Basteri: la atormentada relaciu00f3n de los padres de Luis Miguel. La serie de Luis Miguel acabaru00e1 un du00eda, pero quedaru00e1 un capu00edtulo inconcluso: la misteriosa desapariciu00f3n de Marcela Basteri, su madre italiana que unu00a0du00eda de agosto de 1986 tomu00f3 un aviu00f3n con rumbo a Madrid en el aeropuerto de Pisa, Italia, y un mes despuu00e9s desapareciu00f3 sin rastro. En aquel aeropuerto la familia Basteri vio por u00faltima vez a Marcela.u00a0La llevaron a tomar el vuelo acompau00f1ada de su hijo Sergio, de 4 au00f1os, el hermano mu00e1s pequeu00f1o de Luis Miguel.u00a0 La despidieron con abrazos y se tomaron fotografu00edas antes de verla partir a Madrid, donde se encontraru00eda de nuevo con Luisito Rey, papu00e1 del cantante. Los Basteri sabu00edan queu00a0Marcela su00ed habu00eda llegado a Espau00f1a porque un mes despuu00e9s de su partida de Pisa, a principios de septiembre de 1986, se comunicu00f3 por telu00e9fono con su tu00eda Adua, la mujer que mu00e1s ha insistido en la bu00fasqueda de Marcela y la que mu00e1s informaciu00f3n ha ofrecido sobre su vida y las circunstancias de su desapariciu00f3n. Sigue a esta cuenta para mu00e1s informaciu00f3n.