¿Huele a amor? Celia Lora invita a comer un esquite a Chumel Torres y esto le contestó

El amor está en el aire...y en twitter y es que las redes sociales se han convertido en un nuevo lugar para ligar y con la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial este método es muy recurrente entre los usuarios.

Y es que del amor y la atracción física nadie se salva, y ahora quien está siendo cortejado por una bella y sensual mujer es nada más y nada menos que el polémico influencer Chumel Torres.

Sí, el exnovio de la actriz Natalia Téllez recibió una propuesta amorosa por parte de la modelo Celia Lora en la cual incluía una cita con esquites y toda la cosa.

“Ya vas a prestar @ChumelTorres ? O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador Que esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir” escribió Lora en Twitter