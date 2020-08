"La India María", personaje que dejó un gran legado en la comedia mexicana

View this post on Instagram

Iconos de Oro... . #bordado #puebla #mexicoud83cuddf2ud83cuddfd #destello #sentimientos #corazon #encasa #casual #puntadas #arte #texturas #diaadia #hechoconamoru2764 #handmadewithlove #hechoenmexicoud83cuddf2ud83cuddfd #sueu00f1o #indiamaria #bordadou00a0#handmadeu00a0#embroideryu00a0#laindiamaria #ilustracion u00a0#artesanalu00a0#artesanu00edau00a0#mu00e9xicou00a0#consumeLocalu00a0#diseu00f1ou00a0#designu00a0#fotobordado #mexicanou00a0#flores