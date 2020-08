Carlos Eduardo Rico ¿es TikToker?; el comediante revela qué está haciendo ante el Stand Up

El comediante mexicano Carlos Eduardo Rico reveló que está haciendo ahora que se han frenado todos los espectáculos a consecuencia de la pandemia Covid-19, y qué es lo que piensa del Stand Up.

En entrevista para 'Aquí Contigo', dio a conocer que previo a la emergencia sanitaria seguía participando en radio, televisión y en teatros llevando su show en vivo, sin embargo, tuvo que suspender sus actividades.

Como consecuencia de la nueva dinámica, el comediante incursionó junto con su hijo en la plataforma de Tik Tok. En esta red social sube videos llenos de ese humor familiar que lo caracteriza.

Durante la conversación, dijo que sus clips han tenido mucho impacto, al grado de que en la misma plataforma varios replican sus grabaciones.

Con respecto al Stand Up, el humorista dijo que él siempre ha hecho un show bajo ese formato, algo que le ha permitido estar en los medios de comunicación y mantenerse vigente.

Yo nunca he hechos chistes per se. Lo que ahora llaman pomposamente Stand Up, yo lo he hecho toda la vida, por eso he hecho programas de televisión, dos series de comedia.