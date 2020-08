Así fue la TRÁGICA muerte de Juan Gabriel, "El Divo de Juárez"

View this post on Instagram

Hace cuatro au00f1os en el escenario de Forum en Inglewood, CA se realizu00f3 el u00faltimo concierto de el Mexicano mu00e1s querido, Juan Gabriel. ud83dudc99ud83cudfa4 26 de Agosto de 2016 . Comenta con un corazu00f3n azul si estuviste presente ud83dudc99 . . #JuanGabriel #LosAngeles #Inglewood #AmorEterno #AmorEternoAJuanGabriel #PorLosSiglos #EternamenteJuanGabriel ud83dudcf8 @roberthacmanphotography