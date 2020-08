¿Qué fue de los protagonistas de "Quinceañera" luego de más de 30 años?

View this post on Instagram

Quinze Anos, me lembro de assistir essa novela quando eu era crianu00e7a junto minha avu00f3. Queria que o tempo voltasse. ud83dudc9d Quinceau00f1era, I remember watching this mexican telenovela when I was little with my grandma. I wish time would turn back. ud83dudc9d #quinzeanosnovela #quinceau00f1eratelenovela #thalia #adelanoriega