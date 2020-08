El día en que Quico aparece en escena de El Chavo del 8 sin los cachetes inflados: VIDEO

View this post on Instagram

#01Ago Kiko dijo que rechazó oferta de un millón de dólares de Pablo Escobar Carlos Villagrán, que ha caracterizado a Kiko durante décadas, contó lo que vivió una ocasión en Colombia con hombres de Pablo Escobar cuando se presentaba con su circo. Según él, todo ocurrió cuando se hospedaba en el hotel Tequendama de Bogotá. "Me llamaron a mi cuarto de la recepción. Me dicen: 'Hay tres personas que quieren hablar con usted'. Dije, 'que pasen', siempre fui muy amigable con la gente. Deben ser periodistas, pensé yo", dijo. Esos hombres llegaron a su habitación, relató, con "un portafolio en la mano, lo abrieron, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro, la abrieron. Me dijeron: 'mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, que ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares'". "Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así", afirmó Villagrán. Entonces "se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula donde decía que nada más podía hacer a lo que vine. Me lo respetaron, cerraron la chequera, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar", aseveró. Kiko expresó que después de ese encuentro "me entró mucho miedo" y todos los días tomaba diferentes rutas para ir al circo y regresar al hotel.