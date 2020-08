Con sexy bikini de marinera, Selena Gómez roba suspiros en ardiente FOTO

Nuevamente la reconocida actriz y cantante, Selena Gómez robó suspiros entre sus seguidores en Instagram al presumir su envidiable cuerpazo modelando un coqueto atuendo de marinera.

Es cierto que la intérprete de canciones como "Wolves", "Same old love" y "Past life" no suele compartir imágenes en las que vista provocativos atuendos, pues en la mayoría de las postales decide mostrar su bella y enternecedora sonrisa.

Sin embargo, la joven de 28 años dejó atrás el qué dirán y decidió cautivar a sus más de 189 millones de seguidores en la red social con una sorprendente y innovadora fotografía.

La fotografía

Con su peculiar sonrisa y un bikini retro al estilo marinera, la exnovia de Justin Bieber derrochó sensualidad en Instagram alcanzando, hasta el momento, más de 4 millones de "me gusta".

En la imagen podemos observar a la también actriz sostener su coqueto gorro, mientras sonríe ante la cámara con el sexy traje de baño.

Como era de esperarse, la fotografía inmediatamente se volvió viral en las redes sociales acumulando un sin fin de comentarios, los cuales destacan la gran figura que tiene la famosa nacida en Estados Unidos.

Cambio de imagen

Hace unas semanas circuló en redes sociales una fotografía en la que presuntamente Selena Gómez presumía su nuevo corte de cabello; al parecer la cantante habría decidido raparse de un lado.

Sin embargo, todo parece indicar que solo se trató de una foto del pasado ya que actualmente luce su cabello bastante largo y bien cuidado como siempre lo ha tenido.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

