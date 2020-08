RBD anuncia su regreso y desata ola de MEMES, ¿contra Anahí?

Hola, si, habla Manuel Velasco.

No, perdone; no puedo dar información sobre el financiamiento secreto ilegal de la campaña de ese candidato.

¡Changos! No debí decir que era secreto.

¡Changos! No sé por qué dije que era ilegal.

Uff... Que hambre hace; Anahí, ¿Hiciste enchiladas? pic.twitter.com/2HZfMm8VZ3