Survivor México: ¿Ya hay FINALISTAS? Filtran lista de los dos participantes que van a la FINAL

Survivor México está a punto de llegar a su final y aunque aún no hay una lista oficial de los participantes que van a la final, existen varios tuits en los que aseguran que ya hay nombre y apellido de los dos finalistas de esta primera temporada que se transmite en TV Azteca.

El reality show arrancó con 16 integrantes el pasado 5 de julio y será este 30 de agosto que termine su emisión. Ahí los participantes vivieron al límite probaron su capacidad para sobrevivir al frío, calor, cansancio y hambre.

Hay que recalcar que el programa fue el encargado de la televisión del ajusco en hacerle frente a Guerreros 2020 de Televisa.

🚨 Spoiler🚨

A partir de esta sección habrá spoilers por lo que si no quieres saber quiénes estarán en la final.

Fue a través del canal de YouTube que el periodista de espectáculos, Alejandro Zúñiga, reveló los dos finalistas de Survivor México ¿Quiénes son? Al parecer se trata de Jerónimo y Lalo, aunque ¡Ojo! Es una información extraoficial.

Jero es sobrino de una de las figuras más emblemáticas del medio del espectáculo de México, sí, de Roberto Palazuelos mejor conocido como El Diamante Negro.

“Yo siento que los Palazuelos somos muy competitivos, pero también muy estrategas, no hay que entrar a la guerra sin una estrategia, sin un plan de ataque, sí, es un buen estratega, su único defecto es que está joven, no se si vaya a ganar el reality o no, lo importante en esta vida no es ganar sino competir, le deseo que lo gane, que siga así de competitivo, y vamos para adelante", aseguró Palazuelos.