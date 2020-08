Survivor México: Sobrino de Roberto Palazuelos y posible sucesor participa en el reality: VIDEO

Survivor México es el nuevo reality show de TV azteca el cual pone a prueba el poder de supervivencia y capacidad de adaptación de cada uno de los participantes y uno de los que más ha sorprendido es Jero Palazuelos quien ha mostrado tener gran fortaleza y fuerza.

Sin embargo, lo que pocos saben sobre Jero es que es sobrino de una de las figuras más emblemáticas del medio del espectáculo de México, sí, de Roberto Palazuelos mejor conocido como “El Diamante Negro”.

Muchas personas en casita se preguntaban si es que solo tenía el mismo apellido que el que fuera uno de los mejores amigos de Luis Miguel, pero no, resultaron si ser familia.

En entrevista para Venga la Alegría Roberto Palazuelos asegura que su sobrino es una persona muy competitiva y que es una persona con una buena estrategia, sin embargo, su único defecto es su poca experiencia en este medio y en los reality shows.

“Yo siento que los Palazuelos somos muy competitivos, pero también muy estrategas, no hay que entrar a la guerra sin una estrategia, sin un plan de ataque, sí, es un buen estratega, su único defecto es que está joven, no se si vaya a ganar el reality o no, lo importante en esta vida no es ganar sino competir, le deseo que lo gane, que siga así de competitivo, y vamos para adelante".