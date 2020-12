¡Piden su RENUNCIA! Lupita Jones es bombardeada con CRÍTICAS en redes sociales: VIDEO

En las últimas semanas Lupita Jones ha protagonizado diversas polémicas, y desafortunadamente para la ex reina de belleza, las cosas no marchan bien, pues continúa siendo blanco de fuertes críticas luego de que en su propia cuenta de Instagram se publicara un video en vivo en donde lanzaba duras críticas a otras ex reinas de belleza.

Recordemos que recientemente Jones ha estado en el centro de los reflectores debido a que diversas mujeres dentro del gremio que involucra los certámenes, se han pronunciado en contra de los malos tratos de la Directora Nacional del concurso Mexicana Universal.

Las redes no perdonan

A pesar de que Lupita Jones ha intentado darle vuelta a la página e incluso ofreció una disculpa a las modelos que pudieran sentirse agredidas con sus declaraciones, todo indica que los internautas no olvidan están ofensas.

Mientras Jones publicaba varios videos agradeciendo a cada una de las modelos que participaron este año en el mencionado concurso de belleza, los mensajes en contra no se hicieron esperar.

“No mi amor, aunque pidas disculpas tu eres una persona prepotente no tienes nada de humildad”; “Te acabaron, ya nadie te cree tu bondad, suerte en otros proyectos”; “Nope, se te cayó la careta, ni poniéndole dulzura a tu voz, ya no se te cree”; “Lo más digno que puedes hacer es RENUNCIAR”, se lee en redes.

Cabe señalar que hasta este momento Jones no se ha pronunciado al respecto de estos ataques, ni ha brindado más declaraciones sobre esta controversia que al parecer sigue muy presente entre sus seguidores.