Exatlón México: ¿Quién fue el eliminado de este domingo 6 de noviembre?

Como cada domingo, el Exatlón México reclama a uno de los atletas de este reality show deportivo, fue así cómo Mauricio del equipo de titanes dijo adiós a su sueño de ser el ganador y levantar la copa.

Luego de tantas semanas no se había vivido una eliminación tan polémica como la de este domingo, pues, los del uniforme rojo tuvieron que tomar una difícil decisión y elegir a uno de los hombres más fuertes para luchar por su supervivencia.

Mauricio y Aristeo fueron los dos hombres que tenían menos puntos por lo que tuvieron su pase directo para el duelo de eliminación, sin embargo, quedaba un lugar disponible, el cual lo tenía que ocupar Heliud Pulido o Patricio Araujo.

“La traición” roja

“Pato” aseguró que de ser él el elegido por sus compañeros para ir al duelo de eliminación, algo dentro del equipo se iba a romper y de eso él se iba a encargar; pese a las amenazas del futbolista fue éste quien obtuvo el mayor número de votos por parte de sus compañeros, por lo que él junto a Aristeo y Mauricio se enfrentaron en la lucha por la supervivencia.

Pato se dijo traicionado por parte de su equipo y recordó aquel de la segunda temporada pues aseguró que extrañaba mucho esa unión pero que a la vez era bueno darse cuenta con quien contaba y con quien no.

La eliminación

Mauricio, Aristeo y Pato no tuvieron otra opción más que enfrentarse entre sí al duelo de eliminación y fue en el circuito de fuerza en donde los tres atletas de Titanes dejaron cuerpo y alma para no regresar a casa pero Mauricio no logró un buen desempeño y tuvo que despedirse de sus compañeros.

Aristeo gasto dos de sus oportunidades, Pato tan solo perdió en una ocasión, mientras que Mauricio llevó al límite sus vidas y aunque Mati y Zudi tenían medallas transferibles para darle una oportunidad más de quedarse en el Exatlón, ninguna de las dos le dio esa oportunidad al “Hombre mono”.

Mira aquí el momento de la eliminación.