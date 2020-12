Esta es la RAZÓN por la que Talina Fernández "corrió" de la casa a su nieta, Paula Levy

La hija de la fallecida y muy querida actriz, Mariana Levy y José María Fernández "El Pirru", conmovió al publicar en sus redes sociales un video en dónde asegura que su abuela, la primera actriz, Talina Fernández la corrió de su casa.

"No tengo casa, soy homeless, vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé porqué. Tan solo so una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar, neta, ¿Qué hago con mi vida?”, expresó.

La razón

Aunque Talina Fernández no ha declarado nada al respecto, se cree que las actitudes rebeldes de Paula Levy han sido la causa real por la decisión tajante de la actriz.

De manera irónica, en la transmisión, la joven aseguró que "Mi abuela me corrió, me corrió por bien portada", sin comentar el motivo real de dicha decisión.

Meses atrás, Levy también había tenido problemas con su padre "El Pirru", que de igual manera la corrió de su casa.

Pedir asilo

Tras la publicación, los fans sugirieron que solicitara ayuda a Ana Bárbara, aceptando la sugerencia, Levy incluso pidió a sus seguidores que la ayudaran.

“Es más, todos los que están en este live van a ir al último post de Ana Bárbara y todos van a comentar así de ‘Invita a Paula a vivir a tu casa’ (…) Hagan paro”, agregó.

Con información de La Verdad Noticias