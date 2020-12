"Si algo me pasa los quiero": ¿por qué todos están hablando de este cortometraje de NETFLIX? (VIDEO)

En Después de la Función con Oscar Uriel y Montse Simó tenemos tres recomendaciones para disfrutar este fin de semana en casa.

Hace 65 años se estrenó en cines La Dama y el Vagabundo, y este 2020 por fin llegó el tan esperado live action de la historia a la plataforma Disney+, la nueva versión de famosos personajes caninos que nos enterneció hace años y en esta ocasión promete retratar a la perfección a Dama y Vagabundo.

"Tener cáncer es como tener gripe, nada vergonzoso pero mil veces peor" así es como inicia el tráiler de El cuaderno de Tomy, un filme basado en hechos reales que puedes ver en Netflix que retrata los momentos finales de la vida de Marie Vásquez, quien tras ser operada de cáncer enfrenta la muerte de manera honorable y con humor dejando un gran mensaje. Es una historia de la mujer que dio a conocer su historia en redes sociales, específicamente en Twitter, de la fuerte enfermedad que vivía y cómo se aproximaba su fatal desenlace.

Escribió un libro para su hijo de 3 años, donde le cuenta desde su infancia, lo que vivirá y lo que no podrá vivir a su lado, sin duda alguna, una película que te conmoverá hasta las lágrimas.

"Estremecedor" así es como han calificado los usuarios y expertos el más reciente cortometraje de Netflix llamado "Si algo me pasa los quiero" (If Anything Happens I Loye You), una producción de 12 minutos de duración dirigida por Will McCormack y Michale Govier que pone sobre la mesa un tema recurrente en los Estados Unidos desde hace años. La portación legal de armas que ha ocasionado terribles tragedias en escuelas, centros comerciales y más. En esta historia plasma lo que dos padres viven tras el asesinato de su hija en un tiroteo escolar.

Bastan 12 minutos para enmudecer a cualquiera que vea este cortometraje que se ha colocado en el top 10 de lo más visto de la plataforma de Netflix, incluso se ha viralizado en diferentes redes sociales por el impacto que genera en quienes lo ven.