Vocalista de La Banda MS asegura que Dios se le apareció y salvó su vida

Aunque los integrantes de la Banda MS han decidido darle la vuelta a este doloroso episodio en donde uno de los vocalistas estuvo a punto de perder la vida en 2016, es el propio Alan quien en una entrevista aseguró que Dios se le apareció mientras estaba en quirófano.

No se sabe si fue una bala perdida o bien, un atentado en contra de Alan, vocalista de la banda de las dos letras, pese a desconocer este dato el cantante de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, reveló que durante su paso por el quirófano vio a Dios.

¿Qué pasó?

Luego de una presentación en el Auditorio Nacional en 2016, Alan subió a la camioneta que lo llevaría hasta el hotel en donde se encontraba su familia con quien se reuniría para cenar y celebrar su triunfo en el Coloso de Reforma, sin embargo, a los pocos minutos de subir a dicho vehículo escuchó una detonación e inmediatamente los vidrios de la ventanilla comenzaron a caer.

Luego de esto la sangre comenzó a escurrir por el cuello de Alan y él ya no pudo hablar más pues la bala había afectado algunos nervios de la lengua, motivo por el que él mismo ha detallado tiene algunas dificultades para hablar.

Desde el primer momento, todo fue muy hermético y no se dieron demasiados detalles a la prensa, sin embargo, días después se supo que Alan estaba estable y ya recuperándose de dicha lesión, misma que le ha dejado una gran marca física a lo largo de su cuello.

¿Vio a Dios?

Alan, vocalista de la Banda MS reveló en una entrevista para Telemundo como fueron los momentos luego de que se dio cuenta que había recibido un impacto de bala pues en lo primero que pensó al darse cuenta de su herida fue en su familia.

Y es que el cantante de regional mexicano contó que en un momento pensó que no iba a sobrevivir, sin embargo, al entrar al quirófano le dedicó unas palabras a Dios las cuales fueron: “Si no me ocupas déjame aquí, si me ocupas llévame”.

Luego de estas palabras, Alan relata que vio el rostro de Jesucristo y según el cantante fue éste mismo quien le dijo: “No te preocupes, tu eres una persona a salvo”.

Luego de que salió del quirófano, Alan relata que el ya tenía los ojos abiertos y no hizo nada más que agradecer a Dios por darle una segunda oportunidad de vivir.