¡En plena TRANSMISIÓN EN VIVO! Belinda se ENOJA con Nodal por esta RAZÓN: FOTO

Belinda y Christian Nodal sorprendieron a sus seguidores con una transmisión en vivo desde Acapulco, en donde compartieron con varios de sus fans.

Incluso, con algunos de ellos tuvo la oportunidad de interactuar y convivió con algunos de sus seguidores a los que les preguntó que si se sabían algunas de sus canciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue a que a pesar de que la transmisión en vivo se hizo en el canal oficial de Belinda, muchos de sus seguidores se sabían más canciones de Nodal.

¿Cuántas canciones se sabe Nodal de Beli?

Un hecho curioso se dio cuando Belinda cuestionó a Christian Nodal sobre cuántas canciones se sabía de ella. Lo que llamó la atención es que Nodal no pudo responder de primera.

El intérprete rescató su participación comenzando a cantar la letra de una de las canciones de Belinda, pero ella lo regañó por no saberse ninguna de sus rolas.

"No puede ser que no te sepas ninguna de mis canciones, cuando yo si me sé todas tus canciones", fue la frase que dijo Belinda a su novio Christian Nodal.