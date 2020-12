2020: Adaptación a la nueva era del entretenimiento

La pandemia del COVID-19 abrió una nueva era para los espectáculos. La sana distancia que impuso también llegó a las salas de concierto, los teatros, los cines, las galerías de arte e, incluso,a las librerías. Artistas, producto-res y público en general debieron asumir que tras la llegada del coronavirus comenzó una nueva e inesperada relación con el arte y el espectáculo.

La tecnología estaba ahí desde hace varios años, pero pocos imaginaban que sería uno de los pocos lazos de unión con el exterior. Tras el cierre de todos los espacios públicos, el 23 de marzo del año que termina, y después de la instauración de la cuarentena, los espectadores debieron encender los dispositivos móviles y los monitores de sus computadoras para asistir a conciertos, obras de teatro y exposiciones.

Andrea Bocelli cantando en solitario desde la Catedral de Milán y el mundo asistiendo a su recital desde casa; la computadora prendida para recorrer virtualmente una tumba egipcia o los teatros del mundo acaparando audiencias inimaginables a través del internet, así vive el mundo la nueva era del streaming. Nueva época a la que no sólo ha tenido que integrarse el público sino también músicos, actores, galeristas y escritores.

En México, los primeros en usar esta tecnología fueron los intérpretes, al inicio con shows gratuitos o patrocinados por una marca, pero con el paso del tiempo, comenzaron a cobrar, y es que nadie puede sobrevivir tantos meses sin ingresos, porque no son sólo las personas que se suben al escenario, sino todo el staff.

Los productores del teatro mexicano igual se negaban a entrar al formato, la mayoría era fiel al concepto de teatro físico, y aunque esto es cierto, también decidieron levantar el telón de manera virtual al ver el éxito de algunos espectáculos, como el de Ignacio López Tarso, quien reunió 10 mil personas en su debut.

A nivel internacional, los festivales de cine también tuvieron que adaptarse al streaming y a un formato híbrido.

10 momentos relevantes del 2020

1- Mariachi de Canadá

Alex Alegría se hizo viral en redes por una foto en donde se ve con su traje de charro caminando bajo una tormenta en Canadá.

2- Mueven caderas en Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez hicieron vibrar sus caderas en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde cada una deleitó con sus éxitos.

3- Boing Joon-Ho hizo historia

El director surcoreano se llevó las estatuillas a Mejor Película, Película Internacional y Mejor Director gracias a la cinta Parásitos.

4-Cancerlan Coachella

Aunque en marzo se pospuso la fecha para octubre, a mediados de junio finalmente se confirmó la cancelación.

5-Último festival masivo

La edición 21 del festival Vive Latino fue el último evento masivo en la CDMX antes de que se cerraran los lugares por la pandemia del coronavirus.

6- Banksy Irrumpe

El artista británico decidió intervenir el baño de su casa, en cuyas paredes se aprecia a nueve ratas que se columpian.

7- Santa Lucía, Zona de Mamuts

En la Base Aérea Militar de Santa Lucía, arqueólogos mexicanos encontraron restos de mamuts que pesaban hasta 10 toneladas.

8- Ganan el Princesa de Asturias

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Hay Festival of Literature & Arts se llevaron el Premio Princesa de Asturias de Comunicación.

9- Olmecas toman París

Más de 300 piezas que concentran unos tres mil años de historia conformaron la exposición inédita en Francia.

10-María Cristina García, sancionada

La secretaria de Cultura de la administración de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda, fue inhabilitada por 10 años para un cargo público.

El ABCD de artes y escena. La otra cara de la pandemia

A) FIC levantó el telón vitual

En el Festival Internacional Cervantino, 825 artistas mostraron lo mejor a distancia.

B) La música sigue su camino

Moderatto celebró, el 8 de agosto, el primer autoconcierto masivo en el Foro Pegaso.

C) Cine para todos seguros

La Arena Ciudad de México adaptó su espacio para convertirse en un autocinema al aire libre.

D) Festivales híbridos

La edición 18 del Festival de Cine de Morelia combinó funciones presenciales y digitales.

Varios integrantes de la comunidad artística sufrieron diferentes síntomas al enfermarse. Foto: Especial

Obituario

Grandes personalidades de las artes y el entretenimiento fallecieron en este 2020. Algunos dejaron de existir por causas naturales, otros a consecuencia de la pandemia más grande que ha existido en el mundo.

QUINO, CARICATURISTA

Creador de Mafalda, tira cómica marcada por las inquietudes sociales y políticas de los años 70; su trabajo es una muestra de esperanza por la humanidad

ÓSCAR CHÁVEZ, CANTAUTOR

A los 85 años, partió de este mundo el intérprete, víctima de coronavirus. Sus homenajes se llevaron a cabo vía streaming debido a la contingencia sanitaria.

ARMANDO MANZANERO, COMPOSITOR

Murió a los 85 años por problemas derivados del COVID-19, tras 10 días de hospitalización, el 28 de diciembre. Escribió más de 400 canciones y fue un amante del romanticismo.

YOSHIO, CANTANTE

Tras varios días hospitalizado, por padecer COVID-19, el cantante falleció el 13 de mayo, primero fue internado por una salmonelosis, pero éste sólo fue el primer síntoma del virus.

MANUEL FELGUÉREZ, ARTISTA PLÁSTICO

Importante precursor del arte abstracto en México; fundador, junto con el Gobierno de Zacatecas y el INBAL, del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.

SANDRO COHEN, CRONISTA, ENSAYISTA, NARRADOR Y POETA

CRONISTA, ENSAYISTA, NARRADOR Y POETA LUIS ZAPATA, ESCRITOR DE EL VAMPIRO DE LA COLONIA ROMA.

ESCRITOR DE EL VAMPIRO DE LA COLONIA ROMA. AMPARO DÁVILA , POETA, NARRADORA Y CUENTISTA ZACATECANA

, POETA, NARRADORA Y CUENTISTA ZACATECANA KIRK DOUGLAS , ACTOR DE LA EDAD DE ORO DE HOLLYWOOD

, ACTOR DE LA EDAD DE ORO DE HOLLYWOOD LOCO VALDÉS, COMEDIANTE DE LA TELEVISIÓN MEXICANA

COMEDIANTE DE LA TELEVISIÓN MEXICANA SEAN CONNERY FUE EL PRIMERO EN INTERPRETAR A JAMES BOND.

PERSONAJE DEL AÑO: LADY GAGA; REUNIÓ AL MUNDO EN UN SHOW CON CAUSA

Logró que el concierto en directo One World together at home fuera todo un éxito. Foto: Especial

La cantante logró que el concierto en directo One World together at home fuera todo un éxito, ya que reunió a artistas de distintas generaciones, desde los Rolling Stones a Billie Eilish, pasando por Andrea Bocelli, Céline Dion y John Legend, quienes conquistaron al mundo con su interpretación del tema "The prayer".

El concierto se realizó el 18 de abril de manera virtual para recaudar fondos para la lucha contra el covid-19. Hubo también voces latinas que se sumaron como Luis Fonsi, Maluma, Juanes y Sebastian Yatra. Además de lo recaudado, se lanzó un especial de televisión con invitados especiales como Paul Mccartney y Elton John.

FRASE: "Ha sido un proceso y tiempo difícil, desde el 15 de marzo cerramos. Es complicado para técnicos y artistas”. Gerardo Quiroz, productor.

Por Luis Carlos Sánchez y Patricia Villanueva