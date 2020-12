Danna García sufre PÉRDIDA DE MEMORIA como secuelas de Covid-19

La actriz Danna García es una de las mujeres del mundo artístico que se vio más afectada por el Covid-19, ya que en tres ocasiones lo sufrió y eso le provocó serios problemas.

Uno de esos problemas que ha tenido como secuelas del coronavirus, es la pérdida de memoria que enfrentó durante más de un mes, explicó la actriz.

¿Qué otros problemas tuvo?

Danna García explicó a algunos medios de comunicación que ha tenido diversos problemas tras haber sido contagiada por el Covid-19 y que también ha sufrido otros estragos.

Uno de esos problemas que enfrenta actualmente es la caída de cabello el cual si le ha afectado después de que sufriera en tres ocasiones el positivo por coronavirus.

En el video, Danna recordó un pasaje muy complicado en donde mencionó que "me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo".