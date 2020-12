Rebecca de Alba rechazó 3 anillos de compromiso ¿Por su papá?: VIDEO

Rebecca de Alba es una de las celebridades más transparentes ante las cámaras y en una entrevista con el irreverente conductor de radio, Yordi Rosado, dio a conocer uno de sus más delicados traumas como el abandono de su padre, el cual vivió cuando ella era aún muy joven. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí, pues el conflicto escaló.

Confesó que sus abuelos fueron muy importantes en su crecimiento, ya que ellos fueron su figura paterna ante la pérdida de su progenitor, quien murió a los 50 años, dejándole una dolorosa sensación de abandono.

“Mi papá murió a los 50 años de un paro cardíaco fulminante, me quedó esto de que como estaba solo…”, contó en 'La entrevista con Yordi Rosado', el canal oficial de Youtube del conductor del programa de radio 'Yordi en Exa'.

Rechazó a 3

La guapa conductora contó que también ha padecido varios males de amor, que le han provocado perder a sus parejas y de hecho ha sido víctima también del gaslighting, que la llevó a rechazar al menos 3 anillos de compromiso.

"Uno se fue a la alcantarilla, enfrente de él. Tuve un novio no famoso, este exnovio me dio el anillo, fue como muy espontáneo; me lo encontré y me dice ‘quiero que te cases conmigo, este es el anillo de mi abuela”, contó De Alba.

Pero el anillo que se fue por error a la coladera, fue nada más y nada menos que el que le obsequió Ricky Martin, debido a que rechazó la propuesta y cerró la caja en la que su entonces pareja le ofreció el anillo de compromiso dando paro a que el anillo se cayera en la alcantarilla.

También De Alba contó a Yordi, que con frecuencia rechazaba las propuestas de matrimonio, debido a que no se veía casada con ninguno de ellos.

“Libertad, no el agobio, la rutina a mi me aniquila. Si no te ayudan, que no te estorben. Los tres que me propusieron, uno le llegó una bala perdida y murió; me enteré muchos años después. Otro borracho, jugador, un horror. El otro salió fatal” se sinceró De Alba.