William Levy escribe nostálgico mensaje navideño a sus seguidores

William Levy compartió con sus seguidores un nostálgico mensaje horas antes de celebrarse la Navidad, debido a que se encuentra alejado de su familia en esta fecha tan especial.

A través de su cuenta de Instagram, el estadounidense de origen cubano reveló conmovido que, a pesar de estar distanciado físicamente de los suyos, tiene muchas cosas qué agradecer.

“Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño”, inició su mensaje el actor.

De la misma manera, Levy culminó su escrito dando gracias por todas las bendiciones que tiene en este momento, como lo es que su familia se encuentre con salud y el contar con un nuevo trabajo.

“Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, de poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo. Gracias a todos ustedes que desde tantas partes del mundo me brindan tanto cariño. Gracias a Dios siempre por todo 🏻🏻🏻🏻. Les deseo lo mejor del mundo. Disfruten de su familia y de esa gente que tanto los quiere. Que DIOS los llene de SALUD, AMOR y FELICIDAD 🏻 #feliznavidad”, concluyó.

Como se recordará, el artista se encuentra grabando desde hace algunas semanas el nuevo remake de la telenovela “Café con aroma de mujer”, proyecto que lo tiene viviendo en Colombia y alejado de su pareja Elizabeth Gutiérrez, además de sus hijos Christopher Alexander Levy y Kailey Alexandra Levy.