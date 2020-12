¡Fuerte revelación! Paola Rojas decide abandonar actividad diaria por fracaso: VIDEO

Paola Rojas celebrará la Navidad en compañía de sus hijos, aunque no podía pasar desapercibida una fuerte declaración de la periodista, quien indicó que por el constante fracaso dejaría de lado una actividad que por la que muchos optaron esta cuarentena.

Durante la cuarentena muchas personas aprovecharon el tiempo en casa para aprender nuevas cosas a través de cursos en línea, una de ellas fue la de cocinar, aunque la presentadora indicó que este no es su fuerte y decidió dejarlo a los profesionales.

Además, indicó que "el constante fracaso" la llevó a optar por no aprender de cocina: "Lo hago muy mal, de pronto lo intento y no. Luego de tantísimos fracasos digamos que ya esa parte ya renuncié. A la cocina la respeto, tanto que me acerco poco".

Paola Rojas tomará un descanso

La periodista indicó que se tomará unos días de descanso pues "desde que inicio la pandemia no he parado", señaló que aunque ha estado en cuarentena por haber tenido contacto con personas que dieron positivo a Covid-19 no se trató de un descanso.

En entrevista para el programa matutino "Hoy", reveló que su más grande deseo es continuar siendo feliz como hasta este momento.

Paola Rojas indicó que en los últimos años ha tenido un crecimiento personal muy grande y espera que esto continúe el 2021, además de externar este sentimiento con sus seres queridos.

