¡Emotivo! Conductores de Venga la Alegría leen su carta de deseos a Santa Claus: VIDEO

Conmovedor momento protagonizaron los conductores del programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, quienes en pleno día de Nochebuena tuvieron como invitado especial a nada más y nada menos que al mismísimo Santa Claus, por lo que ni tardos ni perezosos, los integrantes del programa compartieron lo que le pedirían a Santa Claus si aún fueran unos niños.

La primera en expresar sus deseos fue Laura G, quien remontándose a sus años de infancia, le pidió a Santa que le redactara una carta debido que al crecer:

“Me van a romper el corazón muchas veces, me voy a desilusionar, lloraré mucho, tendré problemas, pero quiero que esa carta dure y permanezca por muchos años porque se que mi gran regalo cuando crezca va ser la gran familia que siempre he soñado (...) esa carta me va a servir que cada vez que tenga un problema saber que viene un gran regalo para mi”, dijo conmovida la conductora.