Canelo Álvarez ¿Qué dicen sus tatuajes?, tiene poderosos mensajes en su piel: FOTOS

Saúl "El Canelo" Álvarez se ha convertido un un ícono de México en el mundo, y es que el deportista se ha enfilado en una racha de triunfos, que lo hacen ser el mejor en su categoría, pero además de sus acciones arriba del ring también da de qué hablar en su vida personal y en sus detalles altruistas, pues el pugilista nacido en Jalisco, no duda en apoyar cuando se necesita su ayuda.

Además, también salta en las redes los lujos de los cuales "El Canelo" goza, como son ropa de diseñador, grandes propiedades y una colección de autos de lujo que se valúa en varios millones de dólares.

Asimismo, el boxeador que hace unos días, el 19 de diciembre, derrotara en 12 asaltos al británico Callum Smith, ha llamado la atención por los tatuajes que decidió hacerse, el más grande de ellos ubicado en su espalda, el cual refleja su filosofía de vida, sin embargo, al estar escrito en inglés fue duramente criticado en las redes.

El mexicano tiene varios tatuajes en su cuerpo todos ellos en tinta negra, su brazo izquierdo, su cuello y la espalda en su parte superior izquierda son los sitios que ha designado para estampar figuras como una rosa y algunos rostros, así como algunas frases.

El más grande de sus tatuajes tiene el siguiente mensaje:

Destiny

is not a matter of chance

it’s a matter of choice

life is hard but never give up

keep on fighting &

always believe in your self

to achieve your

dreams