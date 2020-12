¿Cansado de Mi pobre angelito? Éstas son las mejores películas de terror navideño

Sabemos que existen películas de Navidad, como El regalo prometido o Mi pobre angelito. Pero tal vez ya las has visto 10 veces. Por eso, si tienes ganas de cambiar de tono te podemos hacer algunas sugerencias.

En este caso te vamos a hablar de las películas navideñas que tienen un toque de suspenso y terror en su trama. Tal vez encuentres un nuevo género que te guste y cambien tus tradiciones navideñas para siempre.

Cuidado con los extraños, 2016

En esta película el peligro está dentro de una casa. Luke, un niño de 12 años y su niñera Ashley tienen que evitar a multitud de terroríficos invasores de casas. Lo mejor de este largometraje es que tiene un gran giro en la trama que la separa del resto de películas de niñeras.

Navidades negras, 1974

Es una de las primeras películas de la historia del género de persecuciones. Durante las fechas navideñas, hay un asesino que aterroriza a la ciudad y que se dedica a matar a chicas de una hermandad. Todo esto mientras están en una fiesta llena de alcohol.

A Christmas Horror Story, 2015

William Shatner protagoniza esta película en el papel del presentador de un programa de radio y durante la víspera de Navidad. Durante su emisión, cuatro historias se van intercalando entre sí.

Un grupo de tres adolescentes deciden ir a su escuela para investigar un asesinato; una pareja descubre que su hijo podría tener algo oscuro dentro de él; una familia codiciosa es perseguida por el Krampus y a Santa Claus se le llena el Polo Norte de elfos zombis.

The Nightmare Before Christmas, 1993

The Nightmare Before Christmas se basa en dibujos de Tim Burton y, a pesar de no haberla dirigido, estuvo muy involucrado en ella.

En El extraño mundo de Jack, Jack Skellington, el aburrido rey de Halloweentown, intenta apoderarse de la temporada navideña. Ignorando los consejos de Sally, la solitaria muñeca de trapo que oculta sus sentimientos por él, Jack recluta a tres pícaros personajes para que lo ayuden a secuestrar a Santa Claus.

Gremlins, 1984

Rand (Hoyt Axton) es un viajante que un día regala a su hijo Billy una tierna y extraña criatura. El inocente regalo será el origen de toda una ola de fechorías en un pequeño pueblo de Estados Unidos.