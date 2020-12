Mariana Seoane CONFIRMA que tiene COVID-19; "Ahorita estaré guardadita": VIDEO

Mariana Seoane se ha sumado a la larga lista de personalidades que han dado positivo al virus del COVID-19. A través de sus redes sociales, la actriz confirmó su estado de salud.

Durante un video publicado en Instagram, la también cantante reveló como es su experiencia con el coronavirus. Afirmó que no presenta síntomas, pero se enteró que tenía COVID-19 debido a que fue sometida a pruebas durante las grabaciones de un nuevo proyecto.

Seoane informó que se encuentra aislada en Florida, Estados Unidos, en donde se mantiene grabando un nuevo proyecto para Telemundo.

Preocupada por contagios

"Ahorita estaré guardadita. Me siento muy bien. Cuento todo esto sobretodo para tomar conciencia. No salgan sin el cubrebocas. Qué difícil todo esto pero es verdad que lo tengo y no tengo síntomas", afirmó la actriz.

Por otra parte, Mariana agradeció no presentar ningún síntoma, pero se mantiene preocupada por el número de contagios que ha ido en aumento.

"Gracias a Dios no tengo síntomas, pero por el otro lado ahí está lo grave también de todo esto: la propagación", sentenció la guapa cantante.