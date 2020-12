Belinda presume nuevos implantes mientras estas famosas se los quitaron

En los últimos días el rumor de que la cantante Belinda tiene nuevos implantes de senos ha crecido debido a las fotografías que subió en su cuenta de Instagram. Pero mientras ella aparenta un busto más grande, existen muchas famosas que han decidido quitarse los implantes.

Una de las cirugías que más se puede ver entre las famosas es la de aumento de busto, son muchas las mujeres del medio artístico que sabemos se someten a una operación para rellenar de mejor forma el sostén, pero eso no quiere decir que tas queden contentas con la decisión.

Aunque para muchas es difícil aceptar que se han sometido a alguna operación estética, en ocasiones los cambios son tan evidentes que es complicado no verlos. Pero también su reducción luego de quitárselos es notoria, por lo que han terminado hablando de su decisión.

Famosas se se quitaron los implantes de senos

Salma Hayek es una de las famosas que decidió aumentar su busto para luego quitarse los implantes, debido a que luego de someterse a una dieta y perder peso, éstos se veían muy grandes y optó por volver a su tamaño natural.

Sarah Kohan, modelo conocida por ser la esposa de el jugador de fútbol, Javier "Chicharito" Hernández, se quitó los implantes 6 semanas después de la cirugía. Según ah manifestado, no le gustaba cómo le hacían sentir. afirma que al final escuchó a su instinto y lo siguió, por lo que no se arrepiente.

La actriz Michelle Renaud también se sometió a una cirugía para retirarse el aumento de busto. De acuerdo con sus declaraciones lo hizo por una cuestión de salud. Comenta que tuvo que cambiar los implantes ya que se me había roto uno, pero nunca le hablaron de riesgos.

"Me dejó restos de silicona en el cuerpo sin decirme nada al respecto, y no me hizo una buena operación como el doctor que me operó por primera vez".

La actriz y conductora Consuelo Duval se aumentó la talla de su busto en 2005 y se arrepintió años después de su decisión, por lo que optó por quitarse los implantes y volver a su tamaño original. También se sabe que la famosa actriz de Hollywood Nicole Kidman tomo la decisión de quitarse sus implantes, ya que se dio cuenta de que la silicona era tóxica.