"Él jamás hubiera nombrado a un sólo heredero universal": Silvia Urquidi sobre la herencia de Juan Gabriel | VIDEO

La repartición de bienes del testamento de Juan Gabriel sigue generando controversia; a cuatro años de su muerte, todavía queda la duda, ¿por qué Juan Gabriel eligió a Iván Aguilera, uno de sus cinco hijos, como heredero universal de su fortuna y sus propiedades? Silvia Urquidi respondió a esta pregunta en exclusiva.

Esta mañana durante la emisión de "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, la ex amiga y representante del fallecido "Divo de Juárez" fue entrevistada en exclusiva sobre el tema de la herencia. Al respecto, Michelle Rubalcava la cuestionó sobre si sabe a quién le están pagando las regalías de lo producido por el cantante.

Urquidi respondió que aunque Iván Aguilera fue nombrado como heredero universal, ella no cree que haya sido notificado como tal y, por lo tanto, no sabe quién ha estado cobrando las regalías. Al tratarse de la herencia de una persona con muchos bienes dentro de su testamento, un juez tendría que ser el encargado de establecer que Iván es el heredero, pero eso no ha sucedido.

Joao Aguilera, quien decía ser hijo del cantante y que finalmente fue comprobado, estaba enterado de esa situación e incluso llegó a impugnar el testamento que dejó su padre, sin embargo, finalmente decidió no proceder. Silvia Urquidi asegura que fue debido a que la persona que lo apoyaba pagando a los abogados, ya no pudo hacerlo.

Al preguntarle a la ex amiga del "Divo de Juárez quién cree que es el verdadero heredero universal de Juan Gabriel, ella dio esta polémica respuesta: "por la manera de pensar de Alberto y por como compartía sus cosas, jamás hubiera nombrado a uno sólo heredero universal".

También habló sobre las acusaciones en su contra acerca de los supuestos fraudes que cometió, los cuales aseguran que con el dinero del cantautor ella compró bienes y terrenos. Sin embargo, durante la entrevista negó que esto fuera cierto y dijo que tiene correos de Juan Gabriel que respaldan su versión.

