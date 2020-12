¡Debutará como cantante! Hijo de Luwdika Paleta y Plutarco Haza

El pasado 11 de noviembre Ludwika Paleta se mostró feliz por el cumpleaños número 20 de su hijo Nicolás Haza y aunque es muy estricta con su vida personal decidió compartir una imagen junto a su primogénito.

Recordemos que aunque Ludwika decidió mantenerlo alejado a los medios de comunicación Nicolás decidió abrir su cuenta de Instagram y hacer pública su vida.

Es por eso que recientemente Plutarco Haza reveló muy entusiasmado que su hijo Nicolás, producto de su relación con Ludwika Paleta, en pocas semanas debutará como cantante.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México, el actor contó que este 2021 el mayor de sus hijos incursionará en el ambiente musical.

“En enero les dará la sorpresa que va a lanzar algo y ya lo estarán persiguiendo a él y no a mi… algo de música”, contó con una gran sonrisa Haza.

"Realmente me sorprendió, estoy muy orgulloso, él estudió cine y ya empezó a ser casting como actor, pero nunca me imaginé, yo sabía que tocaba la guitarra, que tenía esa afición, pero nunca me imaginé que tuviera tanto talento", agregó el artista.

Un artista que nace independiente

De la misma manera, Plutarco aseguró que ni él ni su ex pareja le ayudaron a su hijo en este proyecto. “Todo lo hizo él solo, no lo ayudamos en nada, él fue… él contrató su estudio de grabación, el consiguió sus músicos, él agarró su onda, y el material que me ha enseñado realmente me parece muy bueno y muy diferente a lo que hay ahora y espero que a la gente le guste”.

Por último, el actor negó cualquier tipo de relación con la madre de su hijo mayor, y dejó muy claro que mientras Nicolás va creciendo, menos contacto tiene con Ludwika Paleta.