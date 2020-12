¿Michelle Renaud y Danilo Carrera se separaron?

La pandemia por el Covid-19 ha ocasionado que muchas parejas del medio del espectáculo se distancien, ya sea por conflictos amorosos o simplemente porque decidieron que es lo mejor para sus vidas.

El caso de los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera no es la excepción, ya que desde hace un par de semanas se les ha visto separados, incluso se ha hablado de una ruptura.

Sin embargo, los protagonistas de la telenovela “Quererlo Todo” desmintieron esos rumores, ya que a través de sus redes sociales aseguraron que están muy enamorados y aseguraron que en su relación comparten una complicidad, que los "hace el mejor equipo".

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. TE AMO @danilocarrerah gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi!! Me siento muy afortunada de ser tu equipo️ #andoCursi”, publicó en su cuenta de Instagram la actriz Michelle Renaud.

Por su parte, Danilo compartió una fotografía donde además de Michelle aparece el hijo que la actriz procreó con su exesposo, acompañado de este mensaje: “Ya quiero que sea Navidad para poner una sonrisa en este súper héroe y su mamá!”.