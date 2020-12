¡Al infinito y más allá! Chris Evans interpretará a Buzz Lightyear en 2022

Los estudios Pixar confirmaron la noticia de que la estrella de "Avengers", Chris Evans, interpretará la voz del icónico personaje de Toy Story, Buzz Lightyear en su nueva película.

El guapo actor declaró en su cuenta de Instagram lo feliz que está de compartir esta noticia con sus seguidores, la nueva película llegará a los cines en junio de 2022.

"Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad. He sido un gran fan de sus películas desde el principio. Mi equipo apenas podía contener su emoción cuando me dijeron que Pixar tenía un lanzamiento para mí. Todo lo que dijeron fue 'Buzz Lightyear'. No sabía lo que eso significaba, ya que Tim Allen es Buzz Lightyear, y nadie pudo tocar su actuación" Escribió el actor en la publicación acompañada de una imagen de Buzz.

Además, Disney confirmó la fecha de lanzamiento para la película, que será el 17 de junio del 2022.

"Puedo decir 2 cosas con absoluta confianza: 1. No dejé de sonreír a través del lanzamiento ENTERO. Oreja a oreja. 2. Todo el mundo puede estar tranquilo. Y emocionarse mucho. Confía en mí cuando digo que REALMENTE saben lo que están haciendo allí. Este va a ser especial, y no pisa ni una sola cosa. Ni siquiera puedo poner mi emoción en palabras. Sonrío cada vez que lo pienso." finalizó Evans.