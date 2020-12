Flor Amargo confiesa que es lesbiana y revela quien es la mujer que ama

La siempre polémica Flor Amargo dio un importante anuncio en sus redes sociales pues la exconcursante de La Voz México compartió con sus seguidores que está enamorada de otra mujer, así fue como la cantante se declaró abiertamente homosexual.

La cantante originaria de Nochixtlán, Oaxaca reveló en su video que la música ha sido su refugio luego de sentirse excluida por sus preferencias sexuales, además pidió a todos un poco de empatía hacia las personas que tienen otros gustos pues al final del día “amor es amor”.

Se libera

Fue este lunes 30 de noviembre cuando la mujer que tanta polémica ha causado en el Metro de la CDMX, que contó que cuando era pequeña fue excluida de su grupo de amigas y amigos pues con ninguno de los dos estaba agusto y además eran muy crueles, pero afortunadamente encontró la música y ahí pudo ser ella misma.

“Entre las mujeres me decían que nada más me faltaba hacer pipí como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres era la mujer, entonces me dejaban fuera, ¡era una soledad! Gracias a Dios tuve el piano, donde pude ser yo. En el escenario podía actuar como lo que era y todo lo que guardaba.” expresó Flor Amargo