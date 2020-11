¿Quién es la nueva NOVIA de Luis Miguel?: FOTO

View this post on Instagram

La mujer que ha salido con el sol de Mexico #luismiguel reconoce que el siempre carga su bocina #bose aquiu0301 su supuesta nueva novia Argentina Mercedes compartiou0301 una foto comiendo con alguien misterioso, sus fanaticas de micky aseguran que es eu0301l. Ademau0301s por la bocina. Ellos estau0301n pasau0301ndola suu0301per en Miami, no tengo mucha informaciou0301n pero les dejo unas fotos que me enviaron de ella.